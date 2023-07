Zalazar feliz com projeto do Sp. Braga e com Artur Jorge: «Sempre mostrou confiança em mim»

Rodrigo Zalazar já foi apresentado como reforço do Sp. Braga e teceu, esta sexta-feira, as primeiras declarações enquanto jogador dos arsenalistas. Comentou a abordagem de Artur Jorge, que "sempre demonstrou confiança" em si, definiu-se como jogador e ainda apontou aos objetivos coletivos."O treinador, desde o primeiro dia que falámos, que sempre demonstrou confiança em mim", referiu. "Vou dar tudo pelo Clube. Vou ajudar a equipa em tudo o que conseguir para dar-vos muitas alegrias e que possamos alcançar os nossos objetivos", disse, em declarações ao canal do Sp. Braga."Estou muito contente e feliz por estar aqui com os meus novos colegas de equipa. O Sp. Braga é um clube com muita história e estou muito entusiasmado com o projeto. Agora tenho de adaptar-me ao clube, conhecer melhor os meus companheiros e sinto-me muito satisfeito por fazer parte do grupo.""O treinador, desde o primeiro dia que falámos, que sempre demonstrou confiança em mim. É um treinador que gosta muito de trabalhar, que quer que a equipa seja intensa e que dê tudo pelo Sp. Braga, porque representamos um grande clube"."Sou um jogador com muito coração, que transmite também para os companheiros essa agressividade e competitividade que caracteriza os jogadores sul americanos. Considero-me um jogador que gosta de ter bola, com bom último passe. Quero juntar tudo isso e ajudar a equipa"."Todos os jogadores profissionais têm o sonho de jogar na Liga dos Campeões porque é a competição mais importante do mundo de clubes. Estamos a preparar-nos para chegar o melhor possível ao jogo de qualificação e dar um passo importante para estar na Liga dos Campeões".