Zalazar não atira a toalha ao chão: «É muito complicado mas vamos à procura de tudo»

Titular no empate diante do Union Berlim , Rodrigo Zalazar assumiu que o Sp. Braga fez por merecer mais do que a igauldade, especialmente pela forma como se apresentou superior no jogo."Creio que fizemos tudo para ganhar. As chances que tivemos para fazer golo, creio que foram 17 para 6 em remates. Creio que matematicamente temos hipótese de passar e vamos trabalhar para conseguir isso", garantiu.Quanto a essa 'final' em Itália, diante do Nápoles, o uruguaio garante uma equipa capaz. "Já demonstrámos que somos capazes de tudo. O Real Madrid é a melhor equipa do mundo e lutámos frente a frente. Temos hipóteses de tudo com este grupo, estamos mais unidos do que nunca, obviamente que é muito complicado mas vamos à procura de tudo".