Zalazar passou de apanha-bolas a colega de Ricardo Horta

Nos primeiros momentos como jogador do Sp. Braga, Rodrigo Zalazar foi contando a algumas pessoas com quem se ia cruzando a sua história com Ricardo Horta. Tem alguns anos e remonta aos tempos em que o então jovem jogador era apanha-bolas nos jogos dos seniores do Málaga."Eu era miúdo e jogava nos juvenis. Eu ia sempre dar as bolas no estádio e ele [Ricardo Horta] jogava lá", disse Zalazar, num momento captado pelo vídeo de bastidores divulgado pelo canal do clube. Partilhou, por exemplo, essa história com António Salvador e alguns colegas de equipa no refeitório.Ricardo Horta, por seu lado, ouviu e lembrou-se de ter jogado com o irmão de Rodrigo, Kuki Zalazar, que atualmente representa o Deportivo da Corunha. "Aqui é tudo em família", atirou o capitão dos arsenalistas.