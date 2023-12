Zalazar rejeita protagonismo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Zalazar esteve em destaque ao fazer a assistência para o segundo golo e ao finalizar o terceiro na vitória do Sp. Braga, estreando-se a marcar pelos arsenalistas. "Estou muito feliz pela vitória da equipa e especialmente pelo meu primeiro golo com esta camisola, porque trabalhei muito para ele", disse o médio na zona de entrevistas rápidas no final da partida.

O jogador uruguaio saltou do banco ao minuto 58, quando o Sp. Braga vencia por 1-0, e foi essencial para desbloquear a partida após o empate, através da cobrança de dois livres. Além de se ter estreado a marcar, quando fez o 1-3, o ex-Schalke 04 ofereceu a Simon Banza o 14º golo na Liga, naquela que foi a sua segunda assistência na competição – tinha feito um passe para golo na vitória por 3-1 frente ao Vizela. A estas, junta mais duas, uma na Taça de Portugal, no 4-1 ao Portimonense, e outra na derrota com o Nápoles (1-2), na Liga dos Campeões.

Apesar de ter sido decisivo na partida, Zalazar recusou protagonismo. "Eu e todos fazemos o melhor para ajudar a equipa, calhou a mim fazer o golo e a assistência mas podia ser qualquer um", afirmou.

Lutar por títulos

Com 2024 a chegar, o médio de 24 anos quer para o Sp. Braga o mesmo que na primeira metade da temporada. "Desejo que sigamos como estamos, a lutar pelo título, que é um objetivo, e a fazer uma boa Liga Europa, para oferecermos isso a todos os adeptos que vieram connosco de Braga e que nos acompanham sempre", rematou o médio dos guerreiros do Minho.