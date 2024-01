Zalazar rendido a Moutinho: «Corre os 90 minutos como se tivesse 20 anos...»

Rodrigo Zalazar está entusiasmado com a sua época de estreina no Sp. Braga, acredita que a equipa conseguirá chegar a um lugar no top 3 do campoenato e admitiu ser já um fã do companheiro de sector João Moutinho. O uruguaio falou à margem da Gala Legião de Ouro dos arsenalistas, que decorre esta segunda-feira na Arena Sp. Braga.A adaptação foi um pouco complicada, pois o futebol na Alemanha é totalmente diferente, mas todos os companheiros e o staff técnico ajudaram à minha adaptação. Creio que nos últimos meses está a ver-se para o que vim e há que continuar assim, a melhorar e ajudar a equipa.Temos muito pela frente, sempre com muita ambição. Queremos o melhor possível na Liga e o mesmo para a Liga Europa, que agora é muito importante para nós. É importante dar uma boa imagem como fizemos na Champions, que foi complicado, afinal é a melhor competição do Mundo, mas a equipa deixou uma boa imagem. Há que lutar.Não sei se foi o melhor, mas é um dos mais especiais por ter feito dois golos. A minha família também estava lá, mas espero que faça muitos mais, não só na Luz mas a todos os estádios onde formos.Sim. Demonstrámos há dias… Ganhámos ao Sporting, que é o atual líder do campeonato, temos jogadores de grande qualidade e com muita experiência. Estamos na luta.Creio que sim, espero que sim, mas o meu foco está no Sp. Braga. Se a oportunidade chegar claro que vou ficar feliz, é um sonho claro.É maravilhoso jogar ao lado dele, parece que os anos não passam para ele. Corre os 90 minutos como se tivesse 20 anos. E a forma como entende o futebol também me ajuda, ajuda-me a melhorar também como futebolista e até como pessoa, pois é uma enorme pessoa.