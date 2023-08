Zarko Lazetic: «Não aceito que o jogo esteja perdido antes de começar»

Zarko Lazetic é o treinador do Backa Topola e agradeceu a Artur Jorge pelo facto de ter "demonstrado respeito" pela sua equipa, uma vez que que o técnico do Sp. Braga não assumiu o favoritismo dos bracarenses para a eliminatória da Liga dos Campeões."Se o treinador do SC Braga disse isso, significa que nos respeita. Mas é claro que o Sp. Braga, pelo seu passado na Europa e nas competições em Portugal, é favorito. Aceito isso, mas não aceito que o jogo esteja perdido antes de começar. Vamos dar o nosso melhor. É o maior desafio para o clube, para o treinador e para os jogadores", assumiu o treinador de 41 anos."É um prazer fazer uma eliminatória com o Sp. Braga e jogar a este nível. Sabemos da qualidade individual e coletiva do adversário. Tem muitos jogadores bons, mas neste momento prefiro dizer que o ponto mais forte é o coletivo. Tem uma organização defensiva muito intensa, não dá muito espaço aos adversários e na parte ofensiva tem transições perigosas. O Sp. Braga é das melhores equipas a nível ofensivo que tenho acompanhado», acrescentou Zarko Lazetic.Nemanja Petrovic foi o jogador escolhido para a antevisão e por uma razão simples: já jogou no Chaves em 2016/17, onde cumpriu apenas dois jogos.O lateral confessou que o seu conhecimento do futebol português "ajudou a preparar esta eliminatória" e garante que a sua equipa "vai dar tudo para dificultar a eliminatória ao Sp. Braga", uma equipa que tem "muitos bons jogadores"