Paulinho: «Sporting é a minha primeira casa, será o meu clube mesmo quando deixar de jogar futebol»

Paulinho chegou aos 100 jogos pelo Sporting frente ao Casa Pia (triunfo por), em Rio Maior, num jogo em que marcou os dois golos que deram a vitória aos leões. Em entrevista ao jornal Sporting, o avançado, de 30 anos, mostrou-se feliz por ter alcançado este marco na carreira.O primeiro golo de Paulinho com a camisola do Sporting foi contra o Moreirense em abril de 2021. Desde aí, já ganhou três títulos ao serviço dos leões e não se arrepende de ter rumado a Alvalade: "O primeiro jogo, golo e título ficam na memória e lembro-me deles como se fosse hoje. É difícil analisar-me a mim próprio, mas certamente estou mais maduro e sou mais feliz, isso sem dúvida. Tenho a certeza de que a melhor decisão que tomei foi vir para o Sporting", refere.O avançado acredita que ainda há muito para conquistar e descreve o que sente sempre que sobe ao relvado de Alvalade. "Mesmo na minha primeira época, quando ainda não havia adeptos nos estádios, tínhamos um apoio incrível desde o hotel ou da academia até ao local do jogo. Era uma coisa incrível. Quando chegamos ao estádio, claro que é diferente, mas já estava à espera de algo daquela dimensão. Ainda assim, é totalmente diferente jogar com o estádio vazio ou cheio, é um ambiente incrível. Dá sempre um friozinho na barriga em todos os jogos", confessou Paulinho, que chegou a Alvalade quando os adeptos estavam impedidos de ir ao estádio por causa da Covid-19.O avançado já passou por momentos mais difíceis em Alvalade, mas garante que sempre teve o apoio de todos no clube: "É nos bons e nos maus momentos que vemos o que as instituições e as pessoas significam para nós. Mesmo quando passei por fases menos boas, tanto o clube como as pessoas estiveram sempre comigo e isso significa muito para mim."E finaliza: "Sinto que esta é a minha primeira casa. Estou muito feliz aqui e sinto que este é e será o meu clube mesmo quando deixar de jogar futebol".