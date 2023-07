A venda de Ugarte, entradas e saídas no plantel e o polémico aumento salarial: tudo o que disse Frederico Varandas

15.06.2023

Varandas e as contas feitas por Record sobre compras/vendas: «Sporting passou a vender jogadores ao valor dos nossos rivais»

Varandas e as contas de Record sobre investimento no Sporting (leões investem metade do que vendem):



"Reparei nessa notícia e fui analisar com os nossos rivais. E de facto, Sporting, Benfica e FC Porto... andamos muito perto de investirmos metade do que vendemos. O FC Porto investe um bocadinho menos para o que vende e o Benfica tem um rácio superior ao Sporting. O que mudou? O Sporting passou a vender jogadores ao valor do que os nossos rivais venderam nos últimos 15 anos. Essa é que é a novidade, não é o rácio. O Sporting antes vendia por 11 milhões, 15 ,25, uma vez 40… agora não. Temos as 5 maiores vendas da história do Sporting feitas por esta administração, e das 10 foram 8. Ugarte, a sair, pela cláusula de rescisão, Porro, cláusula de rescisão; Nuno Mendes, cláusula de rescisão; Matheus Nunes não foi cláusula de rescisão mas foram 45. Agora é assim no Sporting. Vamos manter o mesmo rácio. Na mesma capa vinha uma disputa dos clube com mais troféus do futebol português e fui ver: nestas 9 janelas de mercado: FC Porto em 1º com 8, sporting 2º com 6 e Benfica 3º com 3 troféus. Isto são factos."



Entrar em loucuras financeiras?



"Nestas últimas épocas fomos altamente bem sucedidos, ganhámos quatro troféus de futebol. Mais importante do que os títulos, é o rumo que o Sporting está a trilhar. Esse rumo levou a 4 coisas: estabilidade, uma que o Sporting não tem há décadas. O Sporting é hoje um clube estável, mérito do rumo; segundo, recuperação financeira, voltámos a ter capitais próprios positivos, e dentro desse valor foi o valor mais alto da história da SAD, após um trabalho duro iniciado em 2018. Ao mesmo tempo amortizámos passivo, só durante o Covid não amortizámos. Aumentámos as receitas. E a juntar a isto temos tido mais sucesso desportivo do que tivemos no passado recente, mais nos últimos cinco anos do que nos anteriores 20. Por ser campeão alterámos o rumo? Não. Por termos ficado em 4º vamos alterar? Não."