Fatawu ajuda Sub-23 do Gana

Fatawu integrou as opções iniciais dos sub-23 do Gana e foi preponderante no empate diante do Egito (1-1), ao conquistar o penálti que resultou no único golo da sua seleção – convertido por Afriyie, aos 10’. Acabou substituído aos 65’. O extremo do Sporting antevê a estreia na CAN da categoria, dia 25, frente ao Congo.