Geny Catamo convocado para a seleção de Moçambique

Chiquinho Conde voltou a chamar Geny Catamo à seleção de Moçambique para os dois particulares, dias 13 e 16, frente à Guiné-Bissau e à Nigéria, respetivamente, no estágio que vai ser realizado no Algarve.O treinador, que já elogiara o trabalho do jogador do Sporting , convocou mais cinco jogadores que alinham em Portugal: Bruno Langa e Ricardo Guimarães (Chaves), Martinho Thauzene (AVS SAD), Gildo Vilanculos (Sp. Covilhã) e Witiness Quembo (Nacional).