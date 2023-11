Hjulmand como futuro capitão do Sporting, a titularidade de Adán e a folga de Gyökeres: tudo o que disse Amorim

Rúben Amorim e Trincão fizeram a antevisão ao jogo de amanhã frente aos polacos do Raków, em Alvalade, a contar para a 4.ª jornada do Grupo D da Liga Europa. Entre elogios a Hjulmand e a folga de Gyökeres, que foi expulso na Polónia e por isso não pode ir a jogo, o técnico do Sporting tentou também desviar as atenções do dérbi de domingo frente ao Benfica e garantiu que o foco está simplesmente na partida de amanhã, que pode ser crucial para as contas do grupo."O bom momento é bom para entrar nos jogos, mas tem de manter-se semana a semana, ou de três em três dias porque um resultado negativo altera as coisas. Na primeira parte, mesmo com menos um, não deixámos o Raków criar muitas oportunidades. Na segunda parte não foi possível para nós porque eles foram inteligentes. A principal coisa que eu quero é a mesma entrega, atitude mas com 11 jogadores. É importante para o grupo, pelo primeiro lugar mas também pela passagem. Este é um jogo crucial e não há como escondê-lo.""Às vezes as equipas no seu campeonato são diferentes, o nível também sobe na Europa. Não olho para isso dessa forma. Não fazemos uma avaliação muito por aí. Marcam muitos golos mas na Europa não, não é assim... Cada jogo tem a sua história e o nosso foco é não sofrer golos, que temos sofrido bastantes, e marcar. É importante ter 11 jogadores, já houve muitos jogos na Europa em que tivemos 10 jogadores e acredito que amanhã seremos melhores.""Muito bem. O primeiro golo o Seba estava, quando o jogador arrancou, estava a fazer bem a linha e os outros não. Por isso não é culpa dele. Temos de ter cuidado com as mãos porque hoje em dia... Eu diria que o Seba está bem, tem muitos anos disto, está preparado para ajudar a equipa.""Em termos de contas, este é mais crucial do que o de domingo. Em caso de extrema dúvida é o campeonato. Mas entre hoje e o de domingo é este jogo. Queremos vencer e continuar na Europa. O foco está em vencer este jogo. Isso o Pedro tem de vir cá sábado, faz-me a mesma pergunta. Agora, para nós, só existe a Liga Europa.""Adán vai ser titular amanhã. Toda a rotação que fizemos já estava pré-planeada com o treinador de guarda-redes. Amanhã o António vai iniciar o jogo.""O Geny não recuperou e não vai jogar este jogo e só estará apto depois das seleções. O Morita não está apto. Temos alguns miúdos da formação que vamos levá-los. Quanto à cobiça, se pagarem a cláusula tem de ir, se não pagarem a cláusula...""Se levar dois jogos, jogaremos sem ele nos dois jogos. Agora descansa, não vai ter impacto nenhum. Perguntou se tinha folga amanhã, começámos a rir e viemos embora. É óbvio que não. Vejo o Hjulmand como capitão porque tem essa característica e pode ser um dos capitães do Sporting, apesar de muito novo. Acho que pode ficar fora da seleção e vejo isso com bons olhos porque pode ficar connosco. Só não jogará amanhã quem não tiver 100% recuperado. O Hjulmand nunca fez jogos seguidos. Vamos ver qual o 11 que vamos apresentar amanhã.""Obviamente que eu não vou dizer isso, nem que achasse. A 24 horas de jogar com o Raków não era muito inteligente dizer que é a equipa mais fraca. Poderão não ter individualmente o talento dos jogadores da Atalanta, mas podem sempre surpreender. O ano passado fomos eliminados na Taça de Portugal, há muitas coisas que temos de melhorar. Podemos ganhar qualquer jogo, mas também podemos perder qualquer jogo. O ano passado éramos o 4.º classificado da Liga portuguesa e ganhámos ao líder da Liga inglesa, que é a melhor Liga. É crucial ganharmos o jogo de amanhã para não complicarmos as nossas contas.""É só continuarmos a fazer o mesmo que temos feito, ganhar o jogo e acho que é isso que poderá ser. Temos de fazer o mesmo que temos feito para a Liga mas agora na Liga Europa e ganhar.""Não, neste momento estamos focados só neste jogo, não podemos estar a pensar no próximo se não ganharmos este. Estamos focados em ganhar e preparados.""Nada, simplesmente somos o Sporting e queremos ganhar todos os jogos e acho que o míster também pode dizer isso. A exigência é ganhar sempre, portanto não foge à regra e isso não influencia em nada.""Simplesmente tinha um desconforto. Na minha cabeça eu conseguia suportar, jogar e estar a 100%. Acabei por descansar um pouco, acho que me fez bem. Nesse jogo consegui estar bem e espero poder continuar a estar assim confiante e a ajudar a equipa.""Eu acho que têm sido só as vitórias. O ano passado conseguimos também um bom nível de jogo, mas este ano estamos a conseguir os resultados e as vitórias. Acaba por ser serguirmos a exigência do míster, que tem sido sempre muita e acho que [a grande diferença] tem sido os resultados.""Sabemos que vai ser um jogo difícil. Temos de demonstrar isso dentro de campo."