A estreia de Franco Israel com eco no Uruguai: «Ganhou muitos pontos junto de Marcelo Bielsa» Guarda-redes do Sporting teve o seu batismo pela celeste, numa exibição em que mereceu o incentivo de Coates, Ugarte e até Adán