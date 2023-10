A lista de convocados do Sporting para o jogo com o Raków

O Sporting está a caminho da Polónia, onde esta quinta-feira tem pela frente o embate europeu com o Raków (17h45), e Rúben Amorim leva 22 jogadores entre a comitiva.Como expectável, os leões estão praticamente na máxima força, beneficiando dos regressos de Morita (lesão) e Diomande (suspensão). Em sentido inverso, apenas St. Juste não entra nas contas para o duelo da 3ª jornada da Liga Europa,, como parte da "gestão" feita com o central.Logo, pelas 20 horas, Rúben Amorim e um jogador - ao que tudo indica Esgaio - farão a antevisão à partida no ArcelorMittal Park, estádio que vai receber o confronto dos leões com o campeão polaco.Guarda-redes: Adán, Franco Israel e Diego CallaiDefesas: Esgaio, Geny Catamo, Fresneda, Diomande, Neto, Coates, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Matheus Reis e Nuno Santos.Médios: Hjulmand, Essugo, Morita e Daniel BragançaAtacantes: Pote, Trincão, Edwards, Paulinho e Gyökeres