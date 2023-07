Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A pré-epoca do Sporting: lugar ao Sul terá exceção inglesa Estágio voltará a ser em Lagos, no Algarve, antes da ida a Liverpool para encontro com o Everton





Leões reencontram o seu quartel-general em Lagos

• Foto: Ricardo Nascimento