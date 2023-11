Academia do Sporting recebe visita de professores da Escola Dr. José Afonso

A Academia do Sporting recebeu a visita dos professores da Escola Dr. José Afonso, um estabelecimento de ensino situado no Seixal, que recebe jovens atletas leoninos. Os docentes foram recebidos pelo diretor da Academia, Paulo Gomes, e pelo diretor do futebol de formação, Tomaz Morais.Esta visita foi feita no âmbito do Projeto UAARE (Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola), uma sinergia criada com o objetivo fomentar relações de proximidade, partilha de boas práticas, de visão, missão e objetivos do Sporting tendo em vista a formação integral dos jogadores.