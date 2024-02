Acosta recorda quando deixou Heinze a sangrar num treino do Sporting

A história não é propriamente nova mas voltou agora a ser contada em pormenor por Beto Acosta na Argentina. Em declarações à ESPN, o antigo avançado dos leões, hoje com 57 anos, regressou ao dia em que deixou o compatriota Gabriel ‘El Gringo’ Heinze a sangrar num treino, e detalhou o episódio de pancadaria que antecedeu o que viria a tornar-se numa grande amizade. Estávamos então na época 1998/99.Questionado sobre se trocou agressões com Heinze, Acosta confirmou a história. "Sim, no primeiro treino que fizemos. Ele tinha 18 anos e acabara de chegar de Espanha, por empréstimo (do Valladolid). Nesse primeiro treino, ele estava a jogar pelos suplentes e eu pelos titulares. Numa rotação, levantei o cotovelo e acertei-lhe na boca, o lábio dele rebentou. É começámos a agredir-nos", explicou Acosta."O técnico era Mirko Jozic. Ele expulsou-nos do treino e estivemos quase duas semanas sem nos falarmos. Vivíamos no mesmo hotel. Íamos para o treino e voltávamos para o hotel em carros diferentes. O meu empresário na altura era o Cacho Recassens. Falou comigo e lembrou-me que eu tinha 33 anos e o miúdo 18, que tinha de falar com ele. E foi o que eu fiz. Ele voltou a dizer que eu lhe tinha acertado com o cotovelo, mas resolvemos e depois já não o consegui tirar mais da minha casa. Tornámo-nos muito amigos, mesmo!", concluiu.