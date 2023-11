Adán dá conselhos aos mais novos: «Não acreditava que iria chegar a este patamar»

António Adán foi o mais recente convidado do programa 'Próximo és tu', onde lhe foram colocadas questões por parte de Alexandre Tverdohlebov, jovem guardião da formação dos verdes e brancos que desafiou o espanhol a destacar os capítulos do seu percurso como profissional. Fiel ao seu discurso, o guarda-redes de 36 anos abordou vários temas em relação ao seu trajeto, sublinhando, de resto, como reagiu aos momentos negativos."Com o passar do tempo, amadureces. Tive momentos muito bons e muito maus e sentes que passam sempre. Nunca há um momento bom que fique para sempre ou um mau que fique para sempre. Manter o foco no trabalho, que é o que te vai ajudar a estar bem no jogo. Com o passar dos anos, habituas-te a encarar cada jogo com tranquilidade, mantendo o foco naquilo que o míster nos diz sobre o adversário. Manter o foco no trabalho durante a semana e saber que te preparaste bem. E estar focado naquilo que tens de fazer. Não sou muito supersticioso, não me foco nisso, fico simplesmente tranquilo com aquilo que vai acontecer", começou por explicar, no programa transmitido na Sporting TV, antes de abordar como cresceu a ambição de poder chegar ao mais alto patamar do futebol."Com 15 anos não acreditava nem tinha a certeza que iria chegar a este patamar. Sempre tive, obviamente, o desejo de chegar ao nível mais alto. Com 15 anos, consegui assinar o primeiro contrato profissional. Depois todos acreditam que podem chegar ao melhor nível, mas nunca me senti seguro. Mesmo como profissional, nunca tive tanta certeza que iria estar tantas vezes no mesmo nível. O futebol muda de um momento para outro. Há muita competência, mesmo entre outros guarda-redes, ou pode acontecer alguma lesão. Portanto, há que manter o foco e o trabalho diário, no presente e não pensar demasido no futuro", assumiu o guardião espanhol.Além disso, Adán analisou como a posição que desempenha por vezes pode ser "ingrata" mas também "especial". "Gosto muito de ser guarda-redes, apesar de ser uma posição ingrata. O jogo consiste em fazer golos e não sofrer e nós somos quem sofre. Dentro de campo sentes que tens grande responsabilidade de defender aquilo que é nosso e da equipa. Nesse sentido, somos especiais porque lidamos com muita responsabilidade e temos de estar confiantes", apontou, antes de deixar um último conselho à fornada de jovens guardiões que trabalham na Academia leonina: "Sobretudo que aproveitem o momento em que estão, o clube onde estão e as oportunidades que vos oferece. Que trabalhem para melhorar a cada dia e, no final, podem ter uma oportunidade de chegar ao nível mais alto."