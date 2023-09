Adepto do Sporting caiu da bancada durante o jogo com o Sturm Graz

Um elemento de uma das claques do Sporting caiu da bancada e gerou muita preocupação, como é visível na imagem em cima. Após a queda, num fosso, o adepto sportinguista que se encontrava entre os muitos que viajaram até à Áustria para apoiar os homens de Rúben Amorim foi imediatamente assistido pelos bombeiros.

Mensagem ao plantel

Apesar dos avisos do Sporting, antes do início do jogo as claques deflagraram tochas e, numa tarja, dirigiram-se ao plantel, a quem pedem a final da Liga Europa: "Doze finais até Dublin, façam-nos acreditar."

