Adeptos do Sporting devem concentrar-se no Núcleo de Braga antes de rumar ao Municipal

Os adeptos do Sporting que se desloquem, no domingo, ao Municipal de Braga para assistirem ao Sp. Braga-Sporting devem concentrar-se no exterior das instalações do Núcleo de Braga (situadas em frente à estação ferroviária de Maximinos). Deste local, os simpatizantes leoninos sairão em cortejo devidamente escoltados pelas forças de segurança.O início do encontro está agendado para as 20h30 e, de forma a evitar que os adeptos entrem atrasados devido às revistas, o início da marcha está previsto para as 18h00. A distância do Núcleo de Braga ao estádio é de 2 quilómetros e é previsível que a deslocação demore 25 minutos.