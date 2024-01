Adjunto de Amorim cumpre um jogo de suspensão: «É vermelho, deu-lhe com o cotovelo!»

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou um jogo de castigo a Carlos Fernandes, adjunto de Rúben Amorim, na sequência dos acontecimentos perto do final do Portimonense-Sporting, da jornada 15 do campeonato, disputado a 30 de dezembro de 2023.Em causa está, segundo o mapa do organismo, as palavras dirigidas pelo treinador, que "agindo de forma inflamatória", lê-se, iniciou "um conflito", ainda que este não tenha precipitado qualquer tipo de agressão."É vermelho, deu-lhe com o cotovelo", terá diro Carlos Fernandes, quando, numa jogada junto à linha saiu disparado para protestar uma falta de Pedrão, central dos algarvios, sobre o médio japonês Morita.Além da suspensão, que o vai obrigar a ficar na bancada na receção ao Estoril, esta sexta-feira, a partir das 18h45, o técnico também foi multado em 4.080 euros.