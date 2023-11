Afonso Moreira sobre o seu momento no Sporting: «Espero continuar a evoluir»

Afonso Moreira é um dos jovens que treina no plantel principal, mas alinha na equipa B para poder jogar com regularidade. O extremo, de 18 anos, já se estreou na presente época no jogo com o Vizela na primeira jornada da Liga, e acredita que esse foi só o seu primeiro passo."Tem sido um caminho interessante e bonito. Tenho melhorado com e sem bola e só espero continuar a evoluir, porque ainda tenho muito para dar pelo clube", afirmou o jovem aos meios de comunicação do clube leonino onde também abordou o desafio com o Amora, relativo à Liga 3, que se vai disputar no sábado: "O Amora é uma equipa muito competitiva, embora venha de algumas derrotas, e mudou de treinador, o que pode levar a algumas nuances táticas diferentes e pode fazer com que alguns jogadores também se queiram mostrar".