Agente de Gyökeres desmente TransferRoom: «Nada a ver com a transferência para o Sporting»

Com a oficialização do negócio por Gyökeres, o ‘TransferRoom’, plataforma que ajuda clubes e agentes no mercado, reclamou os louros pelo seu papel nas negociações, assumindo que aproximou o Sporting e o Coventry. Em comunicado, citou ainda o diretor de futebol Hugo Viana, que frisou que a ferramenta foi "muito valiosa". No entanto, o empresário do sueco, Hasan Cetinkaya, desmentiu qualquer envolvimento da tecnológica dinamarquesa.

"Nunca ouvi falar deles, não tiveram absolutamente nada a ver com a transferência do Viktor para o Sporting. Usaram o nome e a imagem do Viktor, o que não foi aprovado por nós ou por ele e terão de eliminar tudo o que publicaram", criticou o agente ao ‘Expressen’.