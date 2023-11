Albanês Enea Jorgji arbitra receção do Sporting ao Raków

O albanês Enea Jorgji vai arbitrar o jogo entre o Sporting e os polacos do Raków, da quarta jornada do Grupo D da Liga Europa, marcado para quinta-feira, no Estádio José Alvalade, informou esta quarta-feira a UEFA.

O juiz albanês, que é internacional desde 2012, terá os compatriotas Denis Rexha e Ridiger Çokaj como assistentes, enquanto a função de videoárbitro (VAR) será desempenhada pelo espanhol Juan Martínez Munuera.

O Sporting ocupa o segundo lugar do Grupo D, em igualdade com os austríacos do Sturm Graz, terceiro classificado, ambos a três pontos de distância da liderança, ocupada pelos italianos da Atalanta, e com três de vantagem sobre o lanterna-vermelha Raków.

O jogo entre o Sporting, líder da Liga Betclic, e o campeão polaco realiza-se no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com início às 20h00, à mesma hora em que Atalanta e Sturm Graz se começam a defrontar, em Bérgamo.