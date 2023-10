Alejandro Hernández nomeado para o Sporting-Atalanta

O espanhol Alejandro Hernández é o árbitro do jogo de quinta-feira entre o Sporting e os italianos da Atalanta, da segunda jornada do Grupo D da Liga Europa, informou esta terça-feira a UEFA.

O árbitro, de 40 anos e internacional desde 2014, arbitrou pela última vez um jogo dos leões ainda na última época, quando a equipa de Rúben Amorim perdeu em outubro de 2022 em casa com o Marselha (2-0), em embate da fase de grupos da Liga dos Campeões.

No jogo de quinta-feira, com início às 17h45 no Estádio José Alvalade, Alejandro Hernández contará com os assistentes José Naranjo e Diego Sánchez, enquanto no videoárbitro (VAR) estará o também espanhol Guillermo Cuadra, assistido por César Soto Grado.

Também para a Liga Europa, a UEFA nomeou a equipa de arbitragem portuguesa liderada por António Nobre para o jogo entre os israelitas do Maccabi Haifa e os gregos do Panathinaikos, num embate com Pedro Martins e Paulo Brás como assistentes.

No VAR estará Luís Godinho, juntamente com Hugo Miguel, enquanto o quarto árbitro será Bruno Vieira.

Na mesma competição e em Sevilha, no jogo entre Bétis e Sparta de Praga, Tiago Martins será o assistente do VAR.

Na Liga Conferência Europa, o jogo entre os cazaques do Astana e os checos do Viktoria Plzen terá também uma equipa lusa: Gustavo Correia como árbitro principal, Rui Teixeira e Pedro Almeida como assistentes, João Pinheiro no VAR, com André Narciso, e Hélder Filipe como quarto árbitro.