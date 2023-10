Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Amorim e as palavras de Martínez a Record sobre Pote: «Teve azar de nascer nesta geração» Treinador do Sporting reagiu à entrevista exclusiva do selecionador nacional ao nosso jornal





• Foto: Paulo Calado