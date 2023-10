Amorim: «Estamos mais maduros, mas devíamos ter evitado o golo que estava fora de jogo»

O golo do empate anulado a Bozeník no Boavista-Sporting O golo do empate anulado a Bozeník no Boavista-Sporting

O Sporting reforçou esta segunda-feira a liderança isolada do campeonato ao bater, esta noite, o Boavista por, em jogo a contar para a ronda 9 da prova, aproveitando assim o deslize do Benfica diante do Casa Pia para dilatar para três pontos a vantagem sobre o rival na tabela classificativa.Em declarações no final da partida, Rúben Amorim sublinhou a justiça da vitória leonina e comentou a liderança ainda mais isolada do campeonato. "Fomos maduros, o bom é que eu olho para a equipa e a forma como gerimos os tempos ainda podemos ser melhores, criámos os espaços, mas nas poucas vezes que chegaram com perigo concedemos o golo que estava em fora de jogo. Um jogo num relvado difícil, mas foi uma vitória justa da melhor equipa e que para mim mereceu ganhar", começou por dizer o técnico dos leões, em declarações na 'flash' da Sport TV."É um pouco de crescimento, tem a ver com o contexto, e o contexto que viemos o ano passado tivemos uma derrota e ficámos a cinco pontos. Estamos a jogar melhor, os jogadores estão a entender melhor o que pretendemos. Devíamos ter feito o segundo golo logo na jogada do Marcus. Somos uma equipa mais segura de si, mas também é fruto do contexto.""Tem a ver com as características do adversário, tínhamos o Geny para atacar não só no um para um mas para fazer esse acompanhamento. O Reis também tem capacidade de ter a bola e fazer ligação, não é tanto extremo. Foi olhar para o adversário e mudar um bocadinho as características.""Temos feito isso com o Nuno Santos, o que interessa é sempre o quinto homem. Já fazemos isto há algum tempo, hoje notou-se mais porque foi o Geny. Foi importante para empurrar a equipa do Boavista. Chamou-nos mais à atenção porque é diferente, mas nada de novo.""Obviamente que nós queremos sempre estar em primeiro e ganhar pontos, principalmente quando os nossos principais rivais perdem. Não dar muita importância a isso. A verdade é que nós estamos maduros. Devíamos ter evitado o golo que estava fora de jogo. Quinta-feira temos o jogo que decide praticamente a final-four e o Farense está em vantagem porque já ganhou um dos jogos", terminou.