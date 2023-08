Amorim explica saída de Chermiti: «Temos de fazer estas vendas para não perdermos sempre os titulares»

Confirmada que está a transferência de Chermiti para o Everton, Rúben Amorim explicou esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela, a opção tomada e assumiu que, nesta fase, esta venda é necessária para o Sporting, tanto pela situação atual do plantel, mas também de olho no futuro."É um jogador com o qual contávamos, mas como todos os clubes temos de fazer escolhas, há jogadores a entrar e sair, dinheiro a entrar e sair. Neste momento fizemos escolhas. Olhámos para as características, temos dois avançados, mais o Rodrigo [Ribeiro]. O Chermiti era quem esticava o jogo, agora temos o Gyökeres com essas características. Estando claramente à frente dele, o Chermiti teria menos espaço. Tendo esta oportunidade de ir para a Premier League e o clube de fazer um encaixe... Obviamente que gostamos de ter jovens criados no nosso clube, mas é bom sinal. Temos de fazer estas vendas, para não perder titulares e base da equipa. Vamos crescendo assim. Foi uma escolha do clube deixar o Chermiti ir para o Everton", explicou.De resto, o técnico do leão revelou ainda que o leão rejeitou "propostas muito altas" por vários jogadores. "Não estou nada preocupado em 'retirarem-me o tapete'. Foi uma fase diferente, esta não é assim. Posso dizer que já houve propostas muitas altas por outros jogadores e eles não foram vendidos. O nosso mercado de vendas está feito, falei com Hugo Viana e Frederico Varandas e acredito neles."