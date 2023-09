Amorim fala da adaptação de Fresneda e compara: «Ugarte andou 6 meses e de repente...»

Rúben Amorim abordou a adaptação de Fresneda no Sporting, comparando com a situação de... Ugarte."Está a competir por um lugar, a adaptação não está a ser nada longa. O Ugarte andou 6 meses, mal jogando, e de repente apareceu. Tem a ver com os colegas, com o tempo para treinar. Tem entrado e terá a sua altura para ser titular. Acho que tem sido uma adaptação bem rápida, tem jogado sempre, tem um jogador à frente que já tem muitas rotinas. Comparando com a adaptação do Ugarte está a ser muito rápida, se compararmos com a do Morton ou do Vik, é mais lenta. Diria que está bem e será titular em vários jogos no Sporting", afirmou em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Farense.