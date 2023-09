Amorim justifica saída de Paulinho ao intervalo: «Esteve a semana toda condicionado»

O Sporting empatou este domingo (1-1) com o Sp. Braga, em jogo a contar para a quarta jornada da Liga Betclic, falhando assim o 'assalto' à liderança isolada do campeonato, depois do empate do FC Porto, também esta noite, na receção ao Arouca.

Em declarações no final da partida no Estádio Municipal de Braga, Rúben Amorim considerou o resultado "justo", apesar de sublinhar que o Sporting esteve sempre mais perto da baliza adversária do que o Sp. Braga.





"Não falhou, podíamos ter sido mais pressionantes, mas com o golo tivemos várias saídas e com perigo, depois também foi um grande golo do adversário numa segunda parte não tão bem jogada. Foi este o resultado num campo difícil. Faltou definir melhor, mas fomos compactos e consistentes. Também tivemos um golo anulado num momento em que estávamos confortáveis. Estivemos sempre mais perto dos golos, o Sp. Braga teve alguma bola que não costumamos consentir, o empate é justo. Se tivéssemos de olhar para as grandes ocasiões, nós estivemos mais perto", começou por dizer o técnico dos leões, em declarações na 'flash-interview'."Olho para o jogo, quem está mais intenso e a perceber melhor o jogo, o Morita estava mais intenso, o Morten [Hjulmand] vai melhorar, pareceu-me bem com bola mas demorava a disparar sobre os médios à sua frente. O Paulinho esteve a semana toda condicionado, tem uma dor no solear [um músculo da perna], pelo momento dele entrou no jogo, senti que não era o melhor Paulinho e para não arriscar meti o Marcus [Edwards], até porque nós tínhamos espaços entrelinhas. O Marcus também não está na melhor das fases...""É sempre importante e é sempre esse o objetivo: ver o copo meio cheio. Vamos para a paragem em primeiro com o Boavista e com o FC Porto e portanto há que seguir em frente."