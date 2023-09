Amorim: «Quando o Coates pára a bola, os adeptos têm de perceber que são ordens do treinador e não dos jogadores»

As declarações de Rúben Amorim no final do Sporting-Moreirense (3-0). Logo após o final do jogo em Alvalade, o treinador dos leões elogiou a exibição "muito completa" dos seus jogadores, explicou a entrada de Marcus Edwards no onze em detrimento de Paulinho e fez um comentário ao jogo que se segue no calendário sportinguista, a visita ao reduto do Sturm Graz, a contar para a fase de grupos da Liga Europa.





"Eu acho que sim, é [uma exibição] muito completa, com alguma dificuldade nos primeiros 10 minutos, com o Moreirense a ter bola. Jogaram com o Pedro Amador e aquilo parecia mais uma linha de cinco do que uma linha de quatro e nós demorámos algum tempo a perceber isso. Levámos com algumas bolas dos guarda-redes para o lado esquerdo porque tínhamos de mudar a pressão e bastam esses pequenos pormenores para dificultar. O Moreirense, com muita confiança, uma equipa muito bem trabalhada e com bons jogadores no meio-campo, criou-nos alguma dificuldade. Teve uma oportunidade, mas a partir daí tomámos conta do jogo. Uma primeira parte, contra uma equipa bem organizada, temos de cansá-los [os jogadores adversários] é isso que temos que fazer. Por vezes é difícil o público perceber isso, mas os jogadores têm de fazer isso, é obrigatório. Quando o Seba pára a bola, e toda a gente vai para a sua posição e os adeptos querem aquilo mais rápido, são ordens do treinador e não dos jogadores. A partir daí temos de desenvolver o jogo e criámos ocasiões, tanto na primeira como na segunda, onde parecíamos mais frescos do que o adversário. Depois, com a qualidade dos jogadores marcámos três golos mas acho que deveríamos ter marcado mais", começou por dizer o técnico dos leões, aos microfones da Sport TV.

Sistema do adversário acabou por surpreender

"[Entrada de Edwards e saída de Paulinho no onze] Pensávamos que o Moreirense ia jogar com uma linha de quatro, como fizeram no jogo contra o FC Porto e contra o Sp. Braga, mas não o fez. E quando há uma linha de quatro pensei que eles se sentiriam mais confortáveis com duas referências, então colocámos lá uma referência e jogadores mais móveis para dificultar. A ideia nem sempre funciona porque eles vieram com uma linha de cinco e se calhar dava mais jeito duas referências, o futebol é mesmo assim. Mas fazemos sempre a equipa para vencer o jogo. Viemos de uma paragem. Não interessa descansá-los agora, interessa descansá-los quando eles estão cansados. Escolhi a melhor equipa e essa foi a ideia."

Jogo para a Liga Europa

"Será um jogo completamente diferente e nós lembrámos muito bem do LASK. São equipas muito intensas. Temos de ter jogadores que acompanhem o poderio físico do adversário e preparar a melhor equipa para vencer o jogo da Liga Europa", terminou.