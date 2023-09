Amorim sem 12 jogadores internacionais no treino do Sporting

É mais do que uma equipa: Rúben Amorim orientou esta manhã o primeiro treino da paragem FIFA sem 12 jogadores internacionais que já estão ao serviço das respetivas seleções.Os ausentes da sessão realizada na Academia foram Gonçalo Inácio (Portugal), Eduardo Quaresma e Essugo (Portugal Sub-21), João Muniz, Afonso Moreira e Rodrigo Ribeiro (Portugal Sub-19), Franco Israel (Uruguai), Geny Catamo (Moçambique), Diomande (Costa do Marfim), Morita (Japão), Hjulmand (Dinamarca) e Viktor Gyökeres (Suécia).Como já era público e, o capitão do Sporting, Coates, ficou fora das opções de Marcelo Bielsa na convocatória do Uruguai.O treino pós-jogo foi, como é habitual, de recuperação para os titulares em Braga enquanto os restantes trabalharam às ordens do técnico no relvado principal da Academia. A única baixa por lesão foi a do holandês St. Juste, que continua entregue ao departamento médico.A equipa parte agora para um dia de folga e volta aos treinos na quarta-feira em Alcochete.