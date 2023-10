«Após dois anos, Sporting tem finalmente avançado»

ouviu conhecidos adeptos do Sporting após vitória frente ao Arouca (2-1) no jogo da 8.ª jornada da Liga Betclic."O Sporting entrou forte, marcou e teve mais oportunidades. Com menos um sofreu no único remate do Arouca, mas foi sempre dominador. Foi uma vitória de todos. Viu-se união, sacrifício e os adeptos foram mais uma vez fantásticos.""A equipa nunca perdeu o controlo e mostra maturidade. Com menos um não abanou e nota-se essa experiência. O Sporting também foi eficaz e o segundo golo foi muito bem trabalhado pelo Pote. Após dois anos, temos finalmente avançado [Gyökeres].""Com a expulsão do Diomande parecia que o Sporting não ia conseguir controlar. Sofreu o 1-1, mas conseguiu reagir e o golo do Morita foi muito importante para dar estabilidade à equipa. Mesmo com 10 o Sporting foi melhor e venceu merecidamente."