Árbitro grego Anastasios Papapetrou nomeado para jogo do Sporting com o Raków

O grego Anastasios Papapetrou é o árbitro da visita na quinta-feira do Sporting aos polacos do Raków, em jogo da terceira jornada do grupo D da Liga Europa, informou esta terça-feira a UEFA.

Papapetrou, de 37 anos e árbitro internacional desde 2016, terá como assistentes Tryfon Petropoulos e Iordanis Aptosoglou, Angelos Evangelou no videoárbitro, coadjuvado por Aristotelis Diamantopoulos, e Andreas Gamaris como quarto árbitro.

O jogo tem início às 18h45 locais (17h45 em Lisboa), no Zaglebiowski Park Sportowy, em Sosnowiec, na Polónia.

O grupo D é liderado pelos italianos da Atalanta, com seis pontos, seguidos de Sporting e Sturm Graz, ambos com três, e em quarto e último está o Raków, sem qualquer ponto.

Também na Liga Europa, a UEFA nomeou o internacional português João Pinheiro para o jogo entre Panathinaikos e Rennes, a disputar na quinta-feira no Estádio Apóstolos Nikolaidis, em Atenas, a partir das 20h00 (horas de Lisboa).

Com uma equipa de arbitragem formada apenas por portugueses, João Pinheiro terá Bruno Jesus e Luciano Maia como assistentes, Luís Godinho no videoárbitro, assistido por André Narciso, e Fábio Veríssimo como quarto árbitro.