A saída de Arthur do Sporting está muito perto de ser confirmada. O brasileiro, de 25 anos, partilhou esta tarde um vídeo no Instagram captado no aeródromo de Tires, no qual aparenta estar a despedir-se de Portugal.De acordo com a imprensa brasileira, apenas faltará o jogador chegar a acordo com a Raposa para os detalhes salariais e os necessários exames médico antes da transferência ser confirmada.Comoadiantou, o dianteiro está de regresso ao Brasil , para reforçar o Cruzeiro a troco de 3 milhões de euros, faltando apenas o jogador chegar a acordo com a Raposa para os detalhes salariais e os necessários exames médico antes da transferência ser confirmada.