O Cruzeiro, orientado por Pepa, oficializou a contratação de Arthur Gomes, que assinou pelo clube de Belo Horizonte um contrato de três épocas e meia (até final de 2026). O Sporting, como Record já tinha adiantado , recebe 3 milhões de euros com a transferência, mas o montante até pode chegar aos 4 M€.Arthur foi contratado ao Estoril por 2,9 M€ e, embora o custo de aquisição fique salvaguardado pelo encaixe da venda ao Cruzeiro, vale a pena referir que o Sporting tinha reforçado a aposta no brasileiro em janeiro. Nessa altura, os leões fecharam uma troca de percentagens de passes com o Estoril, abdicando de 40% de Tiago Santos para resgatarem mais 10% de Arthur; deste modo, passaram a deter apenas 10% do ex-leão e tornaram-se donos de 70% do brasileiro, que saiu agora.