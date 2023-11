Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

As notas dos jogadores de Sporting diante do Farense: Gyökeres esfomeado e Trincão desperta Avançado brilhou com o primeiro hat trick pela formação verde e branca. Já o português exibiu tudo o que tem e que nem sempre mostra





• Foto: Pedro Ferreira