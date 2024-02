As primeiras imagens de Koindredi a treinar em Alcochete num dia com mais três novidades

Koba Koindredi foi a grande novidade nos trabalhos que Rúben Amorim conduziu na manhã desta quinta-feira, em Alcochete: apresentado de véspera como reforço do Sporting, e pese já ter conhecido os cantos à casa logo a abrir a semana, o médio apresentou-se pela primeira vez no relvado da ala profissional, exercitando-se sem limitações.





No penúltimo apronto antes da visita ao Famalicão, da jornado 20 da Liga, sábado às 18h00, o treinador dos verdes e brancos deu palco ainda a mais três novidades, com as chamadas dos jovens e atacantes Vando Félix, Mauro Couto e Mamede.

Iván Fresneda, ainda a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao ombro esquerdo, é o único nome no boletim clínico.



O timoneiro sportinguista orienta nova sessão sexta-feira, outra vez matutina (10h30), antes de antevêr o encontro diante dos minhotos, pelas 12h15, no Auditório António Capela, no centro de treinos do clube.