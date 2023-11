Atenção Sporting: Raków goleia no campeonato polaco antes da visita a Alvalade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Raków encheu os tanques de confiança antes da visita a Alvalade, quinta-feira (20h00), a contar para a 4ª jornada da Liga Europa, depois de golear (5-0) o Zaglebie Lubia este domingo, na condição de visitado, no caso num encontro da 14ª ronda do campeonato polaco.Os comandados de Dawid Szwarga chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, fruto dos golos de Racovican (4') e de Yeboah (39'), este último futebolista que voltaria a faturar aos 51', antes dos tentos de Crnac (54') e Kittel (66').Com menos uma partida disputada em relação ao líder, o Slask Wroclaw, o Raków soma 26 pontos, estando a 7 do topo da classificação.