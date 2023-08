Oficial: Augsburgo 'devolve' Renato Veiga ao Sporting antes do fim do empréstimo

O Augsburgo oficializou esta terça-feira o término do empréstimo de Renato Veiga, do Sporting, cedência que terminaria a 31 de dezembro de 2023. No site oficial do clube, sublinha-se uma decisão "por mútuo acordo" com o médio que também é defesa, de 20 anos, e que alinhou em 13 jogos da Bundesliga."Depois de analisarmos os primeiros seis meses do empréstimo, chegámos a decisão com Renato Veiga de terminar o seu contrato de empréstimo. Gostaríamos de lhe agradecer pela dedicação ao clube e desejamos-lhe tudo de bom no seu futuro", afirmou Stefan Reuter, diretor desportivo do emblema germânico, citado pelo site oficial do clube.O empréstimo do futebolista rendeu, no imediato, 500 mil euros aos verdes e brancos, que ficaram na expectativa pela ativação da opção de compra, fixada em 6 milhões de euros no período de verão e em 6,5 M€ caso apenas fosse acionada apenas no próximo inverno.