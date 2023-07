Bellerín, Pote, Trincão e Neto: Varandas fala sobre saídas, renovações e compras

O mercado foi outro dos assuntos abordados por Frederico Varandas, na entrevista que concedeu esta quinta-feira à Sporting TV. O presidente leonino falou sobre o fim do empréstimo de Bellerín, abordou o papel da formação na equipa principal e garantiu que vão haver mais renovações."Reforços no regresso aos trabalhos? Era ótimo sinal, vamos tentar que aconteça o mais rápido possível. Não depende só de nós, mas vamos tentar que o nosso treinador tenha os jogadores que ele queira o mais rapidamente possível. Bellerín? Não fica, uma decisão da equipa técnica, direção e administração", referiu o líder dos leões."Vai ter de ser [papel forte]. Amorim quando aceitou este desafio em 2020 sabe a exigência deste clube, as dificuldades, o ADN, e a formação tem de ser sempre à base do plantel. Temos muitos jovens de talento promissores que podem chegar à equipa A, é altamente reconfortante e vejo com expectativa termos tido 11 internacionais na convocatória dos sub-20.""Tem sido a realidade não só do Sporting, também do Benfica. Vemos os investimentos que fazem. E também o FC Porto. Para termos deteminador jogador não o conseguimos ter na plenitude, gostaríamos de ter. Mas é uma forma de o conseguirmos do ponto de vista desportivo sem fazer um grande investimento como teríamos de fazer se fosse 100 por cento do passe.""Sim, à partida vamos conseguir recuperar 40% do passe. Boa notícia.""Vão existir renovações, como nos últimos anos. Porque achamos por mérito, os jogadores cresceram, ganharam força no plantel. Vamos ver reforçados salário e cláusulas.""Vai renovar mais um ano, fica mais um.""Já é jogador do Sporting. Mais 7 milhões de euros e ficamos com 50% do passe.""Neste momento espero esteja de férias e a descansar. Não o vejo há algumas semanas. Espero que esteja bem tranquilo e descansado. Precisamos muito dele. É o homem certo para continuar à frente do nosso grupo de trabalho. É bom sinal que seja badalado e pretendido, é muito bom sinal que hoje as pessoas do Sporting sejam pretendidas. Mas ainda mais bom sinal que queiram ficar. Não estamos habituados a um treinador fazer a 4ª época, mas atenção que o contrato é até 2026. Também não estávamos habituados a um treinador há 4 anos a dizer que está feliz no Sporting, também faz confusão a muitas pessoas", referiu, acrescentando: "É verdade que tem havido interesse dos maiores clubes europeus. Está muito bem onde está, é um dos melhores do Mundo, um jovem treinador. Penso que tem 5 anos de carreira como treinador. Seguramente não há nenhum treinador hoje no ativo que tenha vencido o que ele venceu nos seus primeiros 5 anos. Temos uma jovem estrutura. Eu considero-me um jovem, o meu diretor desportivo, administração e treinador são jovens. Vamos crescendo e aprendendo. Em 2018 era presidente do Sporting, hoje em 2023, estou muito mais bem preparado como presidente. Como me aconteceu como médico e oficial do Exército. É um privilégio ter Rúben Amorim pela 4ª época, é sinal de estabilidade."