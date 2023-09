Bielsa deixa Coates de fora da seleção do Uruguai

Coates deve voltar a ficar de fora de uma convocatória do Uruguai, neste caso para os embates com a Colômbia (12 de outubro) e com o Brasil (17 de outubro), relativos à qualificação para o Mundial’2026.

De acordo com a imprensa uruguaia, o selecionador Marcelo Bielsa vai uma vez mais prescindir do capitão do Sporting, depois de já o ter deixado de fora da lista divulgada no início deste mês, e explicou-lhe os motivos por telefone. Luis Suárez e Cavani também não estão nos eleitos.