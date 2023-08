Bilhetes à venda para o arranque do Sporting na Liga 3

O Sporting B arranca esta quarta-feira a sua caminhada na edição de 2023/24 da Liga 3, com uma receção ao Amora e para qual já estão disponíveis os ingressos. O clube de Alvalade informou, através do seu site, que os bilhetes para a 1ª jornada da competição serão gratuitos e exclusivos a sócios e respetivos acompanhantes.De acordo com os verdes e brancos, cada sócio pode levar um acompanhante, sendo que os ingressos devem ser adquiridos na entrada da Academia, antes do encontro agendado para as 18h00 de quarta-feira.De resto, a formação B, liderada por Filipe Çelikkaya, promoveu nos últimos dias uma iniciativa de cariz e responsabilidade social, promovendo assim a Liga 3 de uma forma original e diferente. Nesse sentido, Leonardo Barroso, Rafael Nel e Pedro Silva foram os jogadores que participaram na campanha de ajuda à 'Refood de Alcochete', instituição, que tem como missão resgatar alimentos, alimentar pessoas e incluir toda a comunidade local.