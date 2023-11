Bragança e Esgaio numa visita especial ao Pólo EUL

Numa noite um pouco mais especial, e num mês de novembro dedicado ao tema da educação na formação do Sporting, uma dupla da equipa principal, neste caso Daniel Bragança e Ricardo Esgaio, acompanhados por elementos da formação - Konstantin Nikitenko (juniores), Geovany Quenda (sub-23), Micael Sanhá (juniores) e Daniel Costa (juvenis) -, visitaram o Pólo EUL, onde fizeram as delícias dos mais novos, através da entrega de castanhas, canetas e cadernos personalizados aos jovens leões.Esta iniciativa teve como grande objetivo demonstrar aos mais novos a importância de se aplicarem nos estudos, transmitindo os ensinamentos que receberam ao longo dos anos, desde o Pólo EUL até aos escalões mais acima do futebol leonino."É bom os miúdos terem este contacto connosco, sentirem que nós já estivemos do lado deles e conseguimos chegar lá acima. Para eles é muito importante e temos todo o prazer em passar um bocado com eles. O mais importante é serem felizes e não pensarem demasiado no futuro", assumiu Bragança, em declarações aos meios do clube de Alvalade, antes de recordar: "Na idade deles acho que não pensava tanto no que podia vir a fazer, só queria jogar e estar com os meus amigos. Era feliz assim e eles também têm de se focar no que gostam e lhes dá prazer porque são muito novos, têm de desfrutar do futebol. Claro que nem todos vão conseguir chegar ao seu objectivo, mas é como tudo na vida."Além disso, o médio de 24 anos não esqueceu o momento de comunhão entre jogadores e mais novos no Pólo EUL. "Foi bastante simples, eles esticavam a mão e eu dava-lhes as castanhas. Se calhar estavam com muita fome porque tinham acabado de treinar. Eles dizem pouca coisa, ficam meio paralisados e com muita vergonha e pedem uma fotografa e um autógrafo. Espero que eles olhem para mim como um exemplo e que percebam que é possível chegarem lá como eu consegui", frisou.Por sua vez, Ricardo Esgaio destacou que é "sempre especial voltar a ver os miúdos". "Não passei pelo Pólo EUL porque quando cheguei ao Sporting ainda jogávamos no Pina Manique, mas é óptimo voltar aqui. O magusto já é tradição e é bom receber o carinho deles e ver como gostam de conviver connosco", confessou.Em relação a esta etapa da vida dos jovens do pólo, Esgaio não deixou de reiterar a importância dos estudos, em consonância com o rendimento nas quatro linhas. "Os estudos não podem ser sequer o plano B, são muito importantes. Nunca se sabe o dia de amanhã e é importante estudar, até porque nestas idades o futebol é mais para divertir. É para aproveitar com os amigos, mas os estudos são sempre importantes independentemente da idade. Aproveitem todos os momentos porque o que vier será um acréscimo. Isto para que mais tarde possam ajudar o Sporting", concluiu.