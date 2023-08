Bragança regressa a 100%

Um choque de cabeça com Nuno Moreira no minuto 22 do Sporting-Vizela, disputado no último sábado, obrigou Daniel Bragança a ser substituído ao intervalo por Rúben Amorim, medida de precaução perante a zona de impacto. Ainda assim, e tal como avançámos, tudo não passou apenas de um susto, regressando o futebolista natural de Fazendas de Almeirim às opções para a deslocação à casa emprestada do Casa Pia, na sexta-feira.

Perante a disponibilidade do canhoto, Rúben Amorim tem um meio-campo em pleno e reforçado com Hjulmand, garantindo mais escolha, mesmo que o dinamarquês chegue à 2.ª jornada da Liga com menos uma semana de trabalho. Voltando a Bragança, vai trabalhar hoje sem limitações, após o dia de folga.