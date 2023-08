Bragança saiu por precaução

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Amorim foi obrigado a mexer na equipa ao intervalo e tirou Daniel Bragança. Aos 22’, o médio teve um choque de cabeças com Nuno Moreira, foi assistido mas seguiu em campo até ao descanso. "Sofreu uma pancada na cabeça e não estava muito bem", disse Amorim. Afonso Moreira, com queixas no pé direito devido a um pisão, também notou dificuldades e saiu aos 90’+11, mas por opção.