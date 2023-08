Camisola com a marca CR7 faz furor

Após o treino matinal de terça-feira na Academia, os jogadores do Sporting fizeram, durante a tarde, a sessão fotográfica com o terceiro equipamento para 2023/24. A nova camisola, com tons dourados e a marca CR7, tem sido um sucesso de vendas desde que foi desvendado a 6 de agosto, de tal forma que a versão para homem estava ontem esgotada no site da marca.