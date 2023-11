'Canibal' já sabe o que é marcar ao Benfica... e também fez um golo noutro Stadium of Light

Em competições oficiais, Gyökeres defrontará amanhã pela primeira vez o Benfica. No entanto, se alargarmos o espectro da análise a outras provas e escalões, é possível antecipar que o ‘Canibal’ – alcunha a que concorre devido ao festejo que o caracteriza (a lembrar a máscara de Hannibal Lecter) – já sabe o que é marcar ao Benfica. No caso, à equipa B dos encarnados. Foi o que aconteceu a 22 de outubro de 2018, então ao serviço do Brighton, que venceu, em casa, por 2-0, na Premier League International Cup, em sub-23. O agora leão fez o primeiro golo do Brighton, aos 11 minutos, de penálti.Ora, além de ter faturado contra o Benfica (B), Gyökeres apresenta outra curiosidade relacionada com... clássicos e dérbis. Na verdade, embora nunca tenha jogado contra o Leicester, considerado o grande rival do Coventry em Inglaterra, o ponta-de-lança sueco teve oportunidade de defrontar outros rivais do seu antigo clube, desde logo o Sunderland. E é aqui que vale a pena sublinhar este facto, que poderá ou não ser um prenúncio para amanhã, de acordo com a fé de cada adepto: Gyökeres já marcou no Stadium of Light, em Português... Estádio da Luz, precisamente a casa do Sunderland. Foi num empate a uma bola, a 31 de julho de 2022.