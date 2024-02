Cânticos contra a Liga valem multa de 612 euros ao Sporting

O Sporting terá de pagar uma multa mais baixa do que tem sido habitual, decorrente da visita ao Moreirense na última jornada do campeonato, com o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a impôr uma sanção no valor de 612 euros ao emblema de Alvalade devido ao comportamento dos adeptos.Mais concretamente, na deslocação a Moreira do Cónegos, na qual os verdes e brancos triunfaram por 3-1, houve cânticos protagonizados por adeptos visitantes e com o conteúdo "a Liga é merda" que resultaram na sanção de 612 euros. "Às 21 horas e 59 minutos, adeptos situados na bancada topo norte, setores 1, 2 e 3, vestindo indumentárias e adereços alusivos à equipa visitante, entoaram em cântico, por três vezes, 'a Liga é merda'", constata o documento.Além disso, o CD da FPF revelou ainda que existe outro caso disciplinar "a aguardar esclarecimento" tendo por sujeito o emblema leonino.