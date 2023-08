Capitão Coates segue viagem ainda limitado

Tendo em vista o último particular da pré-temporada, antes do arranque oficial diante do Vizela (dia 12), na 1.ª jornada da Liga, Amorim pode vir a gerir certos jogadores. Um desses casos acaba por ser o de Coates, que chegou a estar remetido na última semana a trabalho de ginásio, devido a dores sentidas no joelho direito. Porém, ontem subiu ao relvado, num teste decisivo, e deve hoje integrar o trabalho antes de rumar a Liverpool.

Ainda assim, apesar de se juntar à comitiva leonina, não é expetável que o capitão atue contra o Everton, de forma a gerir a condição física na Liga.

Nuno Santos de fora

Tal como foi perspetivado, Nuno Santos será carta fora do baralho em Liverpool. O ala de 28 anos, a contas com mialgias, voltou a não treinar ontem com o plantel, como St. Juste, a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo.



Varandas junto da comitiva rumo a Inglaterra



O Sporting terá hoje um dia preenchido rumo a Liverpool, numa viagem que contará com a presença de Frederico Varandas. O presidente juntar-se-á à equipa à tarde, rumo a Inglaterra, isto já após o plantel realizar um derradeiro treino matinal na Academia, tendo em vista o duelo de amanhã (15h00). O regresso será logo após a partida.