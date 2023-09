Capitão dos Sub-23 do Sporting sai para o Felgueiras 1932

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Futebol Club Felgueiras 1932 (@futebolclubfelgueiras1932)

Domingos Andrade disse adeus ao Sporting e foi apresentado como reforço do Felgueiras 1932. Deste modo, o central/médio de 20 anos, que era capitão dos sub-23, coloca um ponto final à ligação aos leões, que iniciou em 2021.Ao que o nosso jornal apurou, o angolano, que estava vinculado ao Sporting até 2024, deixa Alcochete a custo zero, com partilha do passe. Vai, agora, juntar-se ao emblema da AF Porto, que disputa a Série A da Liga 3.